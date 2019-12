Kohtunikuamet toob Rajar Milleri kodusaarele

Miller kinnitas, et kohtunikuks kandideerimise üheks põhjuseks oli võimalus Saaremaale naasta. "Põhiline töö- ja elukorraldus saab olema saaremaine. Vähemasti kuni uude rolli sisse elatud. Eks siis näe, kas ja kuidas on võimalust ja tahtmist kaugtööd teha. Igapäevaselt Tallinna ja Saaremaa vahet pendeldama ei hakka," lausus 15 aastat advokaadina ja 10 aastat vandeadvokaadina töötanud Miller.

Riigikohtu pressiesindaja Susann Kivi sõnul on keeruline öelda, kas uute kohtunike leidmine on kerge või raske, kuna kohtunikueksameid korraldav riigikohus ei näe, kuivõrd on mõne kandideerimisotsuse taga kellegi veenmine või muud laadi eeltöö kohtu esimehe poolt. "Viimasel konkursil kandideeris Kuressaare kohtumaja kohtuniku kohale viis inimest. Neist üks, tõsi, loobus," märkis ta.

Tõsiasi, et viimastel aastatel on esimese astme kohtunikukonkurssidel kandideerinud ühele kohale 4–5 inimest, kinnitab Kivi sõnul, et Saaremaal kohtunikuks saamiseks tuli läbida teiste piirkondadega võrdväärne sõel.