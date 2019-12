Taksojuhid marus: meie kohtadel pargivad võõrad

Saare Taksotellimiskeskuse MTÜ juhatuse liige Lea Ait märkis kirjas Saaremaa vallavalitsusele, et nad ei saa kolmele taksokohale endise politseimaja (Lossi 7) ees ligi, sest seal pargivad oma autosid tavaliiklejad.

Taksotellimiskeskus on pöördunud ka politseisse, kuid politsei sõnul peab probleemi lahendama vallavalitsus. Tavakodanikud ei saa aru, et need kolm kohta on mõeldud taksodele, kirjutas Lea Ait kirjas vallavalitsusele. Ta lisas, et sellesse peatusesse on taksodel ka ohtlik sisse ja välja keerata: autotee on kitsas ning taksopeatuse ja tänava vahel liiguvad jalakäijad ja ratturid. Taksojuhte segavad ka jalgrattahoidikud. Lume tulekuga muutub peatus veel ohtlikumaks, rõhutab Ait. “Eelmine peatus Lossi tänav 3 ees oli nii liiklejatele kui ka klientidele tunduvalt ohutum,” toonitas Ait ja palus kaaluda võimalust taksopeatus sinna tagasi viia.

Sama meelt on ka taksojuht Rein Talistu, kes peab tekkinud olukorda naeruväärseks: “Vähe sellest, et me ei saa praegu nagunii siia parkida. See koht on üleüldiselt ohtlik – siit ei saa korralikult välja ega sisse keerata. Ma ei taha mõeldagi, mis siin veel lumega toimub!”Talistu lisas, et Lossi 3 eest sai vähemasti ohutult välja manööverdada.

Taksotellimiskeskuse meelest oleks üks lahendusi anda nende käsutusse Osiliast vabaks jäänud taksopeatus Tallinna tänaval.

Lea Ait ütles Saarte Häälele, et 4. detsembril saadetud kirjale pole siiani tulnud mingit vastust. “Oleme saatnud vallavalitsusse pilte ja autode numbrimärke, kuid tulutult,” lisas ta.

Taksotellimiskeskuse taksod mahutavad end praegu bussijaama ja Torni tänava taksopeatusesse kuidagi ära, kuid nädalavahetustel, kui väljas on rohkem autosid, annab ruumipuudus tunda. “Me ei sõida Lossi 7 eest päevas kolmkümmend korda mööda ka, et vaadata, kas mõni koht on vabanenud,” ütles Ait.

Nurinat põhjustab ka mitu korda kerkinud rendihind. Vald küsib MTÜ-lt Taksotellimiskeskus Lossi 7 kolme taksokoha eest kokku 450 eurot kuus. Ettevõte pole aga nõus enne renti ära maksma, kui peatus on kõigile arusaadavalt märgistatud ja seda saab kasutada. “Arved on küll tulnud, aga mille eest me maksame, kui meie kohtadel seisavad võõrad autod?” küsib Lea Ait.

Saaremaa valla vallavara spetsialisti Margo Sooääre sõnul on taksokohad vana politseimaja ees liikluskorralduse mõttes korrektselt märgistatud, ent inimesed ei lase end sellest ilmselgelt segada. “Ei tea, kas pahatahtlikult või tähelepanematusest, aga kibe kogemus sellegipoolest,” ütles ta, lisades, et probleemi lahendus peab tulema Saaremaa vallavalitsuselt. “Ilmselt oleks kõige ausam ja selgem korraldada uus enampakkumine, sest odavama platsi vahetamine kallima vastu tekitaks probleeme juurde.