Sõrve sõjaratsud: Saaremaa viimaste lahingute ununenud peatükk

SÕRVES HUKATUD HOBUSTEST on Riigiarhiivis ainult üks foto (vasakul), mille tegi 1945. aasta jaanuaris Kaarmalt pärit fotograaf Feodor Olop. Olop tegi kümneid fotosid vabariiklik komisjoni tellimusel, mis oli kokku pandud “saksa fašistlike sissetungijate ja nende kaasosaliste roimade ja nende poolt tekitatud kahjude uurimiseks”.

Hirmsam pilt avanes karjaaias. Lauda taga, põllupeenardel ja metsa all lebasid mahalastud hobused. Neid oli palju, osa seotud puu külge ja seal tapetud. Hiljem arvati, et neid oli viissada," on meenutanud Sõrve lahingut Leida Undrest (89), kes toonase õuduse kohapeal üle elas.