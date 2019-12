Saarele naasnud noor mees avab 3000-pealise kanala

Minu eesmärk on Saaremaal kanamunatootmisele uuesti hoog sisse saada, ütles Tang, kes noortaluniku toetusena saadud 40 000 euro eest ostab kanala sisseseade. Kokku investeerib ta kanalasse 120 000 – 130 000 eurot. Investeeringu teine osa tuleb Maaelu Edendamise Sihtasutuselt. "Alustan tühjade kätega, ainult enda teadmiste ja kogemustega."

Mida aeg edasi, seda enam kiskus teda Saaremaale tagasi. Möödunud aasta alguses ostis ta Koimlas vana talukoha ja kolis sisse. Palgatööd teha ei tahtnud, otsustas hakata põllumeheks. Täiesti nullist, ilma haritava maata pole see mõistagi lihtne.

Äriplaani jaoks numbreid kokku lüües tundus mahemunade tootmine kõige paljulubavam. "Tagasi juurte juurde, vaba intensiivtootmisest ja kemikaalidest," selgitas Tang, kes kavatseb võimalikult palju kasutada söödana just Saaremaal kasvatatud mahevilja.

Praegu on kanakasvatajal käsil tootmishoone ostmine, see jõuab jaanuariga loodetavasti lõpule. Et müügiprotsess alles pooleli, jääb hoone asukoht esialgu ärisaladuseks.