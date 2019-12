Vilsandlased soovivad tuletorni avamist

Otsa tegi lahti Vilsandi saarevanem Neeme Rand , kes uuris veeteede ametilt, mis tingimustel tohib hakata tuletornis külastajaid vastu võtma. "Kuna torn sai valmis ja talv tuleb peale, teeks asja kevadeks selgeks," rääkis saarevanem. Tuletorni võimalike rentnikena näeb ta saarel tegutsevaid turismitalunikke, kelle külastajad meelsasti tuletornist avanevat vaadet naudiksid. Võimalik, et teenusepakkuja leidmiseks tuleb korraldada riigihange.

Et tuletorni külastajate arv ei küüni Sõrve tuletorni tasemele, tuleks seda renditingimustes arvestada. "Kui öeldakse, et iga külastaja pealt tuleb maksta 5 eurot VTA-le, siis ilmselt võib see liialt kalliks minna," ütles Rand. Palju oleneb ka, kas torn lubatakse avada aastaringselt või suvekuudeks.