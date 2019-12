Saare naine otsib kaameraga looduse aardeid

"Kojutulek tähendab tulekut oma lapsepõlve, oma hingepessa, sinna, kus sul on hea olla, sinna, kus sa oled hoitud," selgitas autor. "Minu hasart on otsida looduse peidetud aardeid, fotokeele head valgust ja vaatenurka," märkis ta ja lisas, et tema suur kirg on rabamaastikud.