Kuressaare kuuseturul valikut küll ja veel

Kui enamjaolt müüakse Kuressaares kuuski, mis toodud mandril asuvatest kasvandustest, siis mõnes ootavad omanikku ka saaremaised isendid. Kaubaaida juures eile kauplemist alustanud Helko Tamm oli saanud napp tunnike müüa, kui esimene puu oli läinud.

Tema pakub nii metsa- kui ka kasvanduse kuuski. Kõik ühtviisi kaharad, kuid millegipärast kipuvad kliendid eelistama metsas kasvanud puid. Metsapuud ongi siin leiduvatest Saaremaal kasvanud, kasvanduse puud toodi Lõuna-Eestist.

Meetri hind on Tamme valiku seas metsakuuskedel 9–11 eurot, kasvandusest tulnud puudel aga 12 eurot. Kõrgeim võimalik – 2,5-meetrine puu – maksab hinnakirja järgi kas 27 või 30 eurot.

Saare Selveri juures kaupleb mandrilt toodud kuuskede ja nulgudega Kristjan Pilv. Tema on samas kohas jõulupuid müümas juba neljandat detsembrit. Kuusemeeter maksab tal 15 eurot ja sama kõrge nulu saab 30 euro eest. Saarlased eelistavat aga kuuske. "Hinnavahe paneb asja paika," arvas Pilv.

Tema hinnangul läheb suureks müügiks vahetult enne jõule. Vähemalt on nõnda näidanud varasemad aastad.

Sama arvab müüja ka Auriga kaubanduskeskuse parklas. "Täna (eile – toim) saab täpselt nädal müügi algusest," ütles Alexander Lindberg Tarvis, kelle sõnul on nädalaga ostetud ca 30 puud. Temalgi on pakkuda kuuske ja nulgu.

Kui mujal on puudel meetrihind, siis siin sõltub hind igast konkreetsest puust. Kõige pisema jõulupuu saab kätte 15 euroga. Inimesed on käinud aga küsimas ka 3-meetrisi kuuski ning neidki on alates tänasest saada – tööandja lubas tuua.

Maxima kaupluse juures jõulupuid pakkuv Ivar Peegel tunnistab, et praegu on müük veel kasin, kuid loodetavasti mitte kauaks. Tema oli eile teist hommikut kuuskedega väljas ning müünud oli ta selle ajaga viis puud.

Metsakuuse meeter maksab Peeglil 12 eurot. Kasvanduse puud on suuresti kahemeetrised ning nende eest tuleb välja käia 25 eurot, ehkki Peegel tunnistas, et mõni saab ilmselt ka 20 euroga ära antud.

Jaama tänaval koduhoovist kuuskede müügiplatsi teinud Oliver Sannik ütles, et temal läheb müük juba nüüd hästi. Puid on tal mitut masti ning kel soovi, neile leidub ka väga kõrgeid kuuski. Nulgusid temal pole, aga on mõned Serbia kuused – hõbedased ja kaharad.

Hindadega on Sannikul aga nii, et 1,8 m–2 m kuusk maksab 25 eurot, sealt edasi kuni 2,5-meetrine puu maksab 30 eurot ning veelgi kõrgemate eest tuleb välja käia 40 eurot.