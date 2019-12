Kuni Asva Viikingite küla peamaja valmimiseni on Saaremaa viikingid talvekuudeks koos looma- ja linnuperega kolinud Laimjala külas asuvasse avarasse tallihoonesse. Täna toimus seal suur koguperepäev ja kohale tulnud uudishimulike arvu järgi saab öelda, et inimeste huvi viikingite elu vastu on väga suur. Tegevusi jagus nii suurtele kui ka väikestele.