Alaealised on hakanud taas rohkem jooma ja pidutsema

Noorsoopolitseinik Ahto Auliku arvates on kogukond hakanud purjus alaealistest rohkem politseile teada andma: "Tähelepanelikud inimesed teatavad meile näiteks pidudest, mille puhul on kahtlus, et seal viibivad ka alaealised, kes tarvitavad alkoholi," selgitas ta. Tihti tabatakse sellistel puhkudel mitu alkoholi tarvitanud alaealist korraga.