Kudjape ristmikul toimus ööpäevaga kaks õnnetust

Kuressaare politsei patrullitalituse juht Matis Sikk ütles, et esmaspäeval kella 18 ajal sai politsei teate, et Kuressaares Mooni bussipeatuse juures põrkasid kokku sõiduautod Peugeot ja Hyundai. "Kannatanuid ei olnud, osapooled said kokkuleppele ja pöördusid kindlustusse. Selles õnnetuses teeväliseid objekte meile teadaolevalt ei kahjustatud," märkis Sikk.