Ametikool pikendas talvist vastuvõttu

"Meil on veel õpperühmades mõned vabad kohad ja jaanuar on inimestele parem hetk õppima tuleku otsuse tegemiseks," rääkis ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja Maila Juns-Veldre. Need, kes on sisseastumisavalduse esitanud, saavad vestlustele ja katsetele tulla sel nädalal.