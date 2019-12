Saarlased on Vöimaluse fondi kenasti üles leidnud!

"Saarlased on meid üles leidnud. Huvi on suur, nagu näitab laekunud taotluste arv, ning taotlused on koostatud professionaalselt. Rõõmustab see, et aasta jooksul õnnestus toetada palju häid ja asjalikke projekte. Samas on kindlasti palju ka neid, kelleni me seekord veel ei jõudnud. Igal juhul oleme algusega rahul ja jälgime huviga, kuidas ilusad algatused teoks saavad!," rääkis Merit Trei Saarte Häälele.