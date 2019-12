Alaealiste narkoväärtegude arv tegi suure hüppe

Noorsoopolitseinik Ahto Aulik ütles, et otsest põhjust, miks sõltuvusainetega seotud rikkumiste arv on suurenenud, nimetada ei saa. Uimastite tarvitamine on tema sõnul olnud aastaid politsei kõrgendatud järelevalve all. Vaatamata sellele on tänavu alaealisi narkootiliste ainete tarvitajaid tabatud mõnevõrra rohkem