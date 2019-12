Torm sai esimest korda praamidest võitu

TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro sõnul seiskus kolmapäeval parvlaevaliiklus Kuivastu ja Virtsu vahel esimest korda pärast põhilaevade Pireti ja Tõllu liinile tulekut. Ära jäi kaks reisi: kell 16.25 Virtsust ja kell 17 Kuivastust.

Otsuse tegi Pireti kapten, sest tuul keeras loodesse ja laine hakkas Virtsu sadamasse sisse lööma. Selle tõttu tõuseb veetase sadamas nii kõrgeks, et laeva ja kaldarampide ühendus pole enam turvaline.

Iisraelist võiduga naasnud Saaremaa võrkpallurid jäid nõnda Virtsus tormivangi. Vollemehed postitasid ühismeediasse lõbusaid videoid sadamast, kus selleks, et tormi käes püsti püsida, pidid suurt kasvu mehed rassima nagu paar päeva tagasi eurosarjas pallides.

"Mis see tunnike ootamist 16-tunnise reisi juures siis ära pole." RAIGO SOOÄR

Selline ilm tekitas ainult elevust, ütles Raigo Sooär, kes samuti Iisraelist naasis. "Mis see tunnike ootamist 16-tunnise reisi juures siis ära pole," naeris mees. Saigi meeskonnaga kauem juttu vesta ja lõbusaid videoid teha. Tema käis kai peal tormi käes koos tiimi šveitslasest sidemehe Reto Gigeriga ning tollele pakkus maruilm korralikku elamust. "Ta polnud sellist tormi enne näinud," ütles Sooär, lisades, et tema ei kohanud Virtsu sadamas ühtegi pahura näoga ootajat. Ta kiitis kapteni otsust reisijate turvalisuse huvides reis ära jätta.

Tuul, mis seiskas mitmel pool liikluse ning murdis puid, seekord rekorditeni ei küündinud. Sõrves puhus tuul pärastlõunal tormi kõrghetkedel 29,8 m/s. Roomassaares 26,1 ja Vilsandil 24,8 m/s.

Ilma vooluta jäi Saaremaal tormi järel mõni tuhat klienti.

Elektrilevi kommunikatsiooni ja turunduse valdkonnajuht Tuuli Sokmann ütles, et Saaremaad tabas tormisahmakas esimesena ning paljud kohad said voolu tagasi juba öösel. Eile kella 15 seisuga oli Saare maakonnas veel elektrita 200 majapidamist. Suured liinid said loodetavasti eile korda, väiksematega püütakse täna ühele poole saada. Mõni üksik võib jääda laupäevaks.

Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe ütles, et torm oli veidi nõrgem, kui ennustati, kuid üldiselt oli prognoos väga täpne. "Puid kukkus võib-olla veidi vähem, kui me arvasime kukkuvat," märkis päästjate juht.

Päästjad said Saaremaal kokku 19 väljakutset ning kõik need olid seotud puudega. Koos vabatahtlikega sai kõik kenasti saetud. Mõnes kohas tekkis liikluses veerandtunnine seisak.

Lindmäe ütles, et kõige rohkem said sõita ja saagida Leisi piirkonna päästjad. "Nemad võitsid selle võidusõidu," muigas Lindmäe. Puid langes tormis peaaegu igal pool, vaid Muhu ja Sõrve pääsesid kergemini. Ilmakaardi järgi tuhises tuul kõige vingemalt just Sõrves. "Sõrve puud on rohkem tuulte poolt katsetatud," arvas Margus Lindmäe.