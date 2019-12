Järgmine kord tuled mulle omal jalal vastu. – Teeme nii!

Tellijale

Kolmekordse kortermaja keskmise trepikoja ees seisab kokkupandud ratastool. See on Risko oma. Risko ise veereb esikus tubase ratastooliga vastu. Surub kätt, tugevalt ja soojalt. 14 aastat tagasi ei andnud arstid talle suurt lootust normaalset elu elada. Ütlesid, et suure tõenäosusega ei saa ta edaspidi ise hakkama, vajab pidevat hooldust. Nüüd kõõlub noor mees oma ratastooli tagumiste rataste peal osavalt keset elutuba, justkui käntsataks ta kohe selili.