Ülar Tänak ostis Kärla ühistu

Tänak (49) oli omanik kuni 2006. aastani, mil müüs ettevõtte Taani investeerimisfirmale Trigon ja jäi ise väikeosanikuks. Aasta eest otsustas ka mitme põllumajandusettevõtte omanik mandril Trigon Dairy Farming Estonia AS, et saarel ei ole neil enam kasumlik tegutseda.

Juba 2018. aasta lõpukuudel langes Saaremaa Piimatööstuse piima kokkuostuhind konkurentsitult Eesti madalaimaks. Viimastel kuudel on piimatööstus maksnud piimatonni eest tootjatele 290 eurot. Paraku on see hind paberil, sest mitmed Saarte Häälega suhelnud ettevõtjad kurtsid, et raha on piima eest juba mitu kuud saamata.