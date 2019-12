Saarlased tunnevad uhkust Ott Tänaku ja looduse üle

Võrreldes erinevaid valdkondi, mille üle uhke olla, teeb Saaremaal tuntud inimeste kategooria teistele pika puuga ära, sest Ott Tänak on ju Saaremaalt pärit. Samas kiidetakse ka linnakeskkonda, mis on puhas, turvaline ja kus on palju mänguväljakuid. Mainimist leiab ka vallavanem ning samuti tuuakse esile ilusat Saaremaa loodust.