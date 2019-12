Ametikooli haridustehnoloog on silmapaistev noor koolitaja

„Minu silmis on see rohkem tunnustus meie koolile ja õpetajatele. Üksinda ei tee midagi ära ja meeskonnad, kellega me erinevaid asju oleme teinud ja teeme edaspidi, on tegelikult see, mis selle stipendiumi tõi,“ märkis Kadri. „Koostöö õpetajatega ja teadmiste vahetamine on see, mis innustab uusi asju katsetama ja lükkab ka minu piire aina kaugemale.“

Stipendiumikonkursi kuulutasid välja Baltic Computer Systems AS ja BCS Koolitus AS koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega. Stipendiumiga toetatakse noori vanuses kuni 30 eluaastat, kes töötavad koolis IT valdkonna õpetaja, ringijuhi, lektori, õppejõuna.

Kokku anti välja kolm stipendiumi: kutse-, kõrg- ja üldhariduse arvestuses.„Minul on Kadri üle meie majas väga suur rõõm. Kadri on osutunud suurepäraseks kolleegiks, kes on väga aktiivne ja suhtub oma valdkonda ehk haridustehnoloogiasse tohutu entusiasmiga. Meie koostöö tulemuse kõige suurem edulugu on ekraanivideote kasutamine õppeprotsessis digitaalsete programmide õpetamisel. See on meie õppeprotsessi tohutult efektiivsemaks muutnud ja õpetajal on sellest suur kasu,“ rääkis ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja Andres Meisterson.

Haridustehnoloogina nõustab Kadri Riis igapäevaselt kooli õpetajaid ning osaleb õppetöös. Samuti viib läbi töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunde põhikooliõpilastele. Lisaks osaleb ta üle-euroopalises digipädevusi arendavas Erasmus+ projektis.