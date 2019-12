Lastekirjanik Liina Ellik annab välja lastelaulude plaadi

Läinud nädalal edukalt lõppenud Hooandja projektiga kogus ta 1195 eurot laulude salvestamiseks ja järeltöötlemiseks. "Oli suurelt unistamine ja läks hästi," ütles Ellik Saarte Häälele. Ta lisas, et põhitöö on juba tehtud ja salvestamata on veel vaid ühe lapse laulud. Plaadimaterjali on sisse laulnud Saaremaa ühisgümnaasiumi 4. klassi laululapsed.