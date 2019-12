Valjala vabatahtlik päästekomando sai tunnustuse

Valjala 19-liikmeline komando tõi tunnustuse "Sõnumikandja 2019" koju Lääne-Eesti vabatahtlike päästjate seminarilt. See tähendab, et tänu nende aktiivsele ennetustööle saavad kogukonnale edukalt edastatud ohutussõnumid ning komando teeb head ennetustööd. "Peame ennetustööd ääretult oluliseks, sest just ennetuse hea tulemusena võib lausa mõni päästesündmus olematuks muutuda," rõhutas Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe.