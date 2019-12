Saaremaa Spordiliit tunnustas aasta parimaid

Eesti Olümpiakomitee annab alates 2009. aastast välja igas maakonnas preemia „Aasta sportlik perekond“, mille valivad maakondlikud spordiliidud.



Saaremaasport.ee vahendab, et tänavu on Saare maakonna aasta sportlikum perekond Rüütel, kuhu kuuluvad Mati, Andla, Eke ja Uku. Mati Rüütel on kehalise kasvatuse õpetaja Muhu põhikoolis ja korvpallitreener Orissaare Spordikoolis, kus on ligi 20 aastat hoidnud Orissaares korvpalli järjepidevust: mängija, treeneri ja entusiastina. Sellel hooajal on tema juhendada U16 noormehed ja U12 poisid.

Andla tööks on piirkonna spordielu edendamine: Orissaare Spordihoone ja MTÜ Orissaare Sport igapäevatöö korraldamine. Ta on oma südameasjaks võtnud Orissaare terviseraja arendamise. Vanem poeg Eke harrastab korvpalli, see on ta üks ja ainuke hobi ning ilmselt rohkemgi. Eke on sel hooajal BBBL-i (poiste balti liiga) parim visete blokeerija ning U16 vanuseklassi koondise kandidaat. Noorem poeg Uku on aktiivne ja mitmekülgne spordilaps, kes tegeleb kergejõustiku ja korvpalliga ning kui aega ööpäevas rohkem aega oleks siis ilmselt valiks veel paar spordiala. Perekond Rüütel on andnud suure panuse maakonna kooli- kui ka täiskasvanute spordielu edendamisse.

Saare maakonna SpordiÕPS Toivo Lepp.

Saaremaasport.ee kirjutab, et Aasta SpordiÕPS 2019 töötanud kehalise kasvatuse õpetajana aastakümneid. Tema käe all on kooli sportlased saavutanud märkimisväärseid tulemusi nii maakonnas kui ka vabariigis. Lisaks koolitööle on ta oma piirkonna võrkpalli eestvedaja, kes korraldab ja organiseerib erinevaid võistlusi ja üritusi. Ei ole spordiala, millega ta ei saa hakkama ja Leisi piirkonda au ja kuulsust toonud.

Saare maakonna Spordisõber 2019 on Vöimalus MTÜ.

See MTÜ on loodud Saaremaa juurtega suurettevõtja Kristjan Rahu algatusel, toetamaks Saaremaaga seonduvate kultuuri-, spordi-, noorte- ja muude mittetulunduslike projektide läbiviimist. Aasta jooksul toetab Spordisõber maakonna projekte vähemalt 100 000 euro ulatuses. Auhinna võttis vastu tegevjuht Merit Trei.

Saare maakonna Klubijuht 2019 on Kadri Rõõm.

Kadri on alati rõõmsameelne treener, juht ja lapsevanem. Alates 2015 aasta septembrist on ta andnud treenimisvõimalusi uuele võimlemispõlvkonnale ning andnud suure panuse harrastusvõimlemisse. Ta on pälvinud Kuressaare aasta treener 2016 tunnustuse ja Saaremaa Kultuurkapitali aastapreemia 2018. Tema juhendamisel tegutseb klubis 107 väikest võimlejat ning on osanud luua oma ümber imetoreda meeskonna, kes kõik annavad suure panuse klubi töösse. Tema korraldatud suurejoonelised võimlemisetendused on rahvale südamesse pugenud, tänu tema suurpäraste oskuste ja särasilmsete laste.

Saare maakonna Spordihing 2019 on Tõnu Vaher.