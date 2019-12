Kuldne aasta 2019 Saaremaal

Päris ehtsat kulda tuli oodata üheksa kuud. Ja siis nad septembris selle leidsid. Kohapärimusi jälitades sattusid koos meeskonnaga täpselt õigesse kohta arheoloog Marika Mägi ja Jegor Klimov oma metalliotsijaga. Aparaadi hingeelu hea tundjana oskas Jegor mõista nõrga piiksatuse kuldset sõnumit. "Juhhuu!" kaikus hetk hiljem üle metsade. Marika tunnistas hiljem, et tundis ennast hetkeks kullasõltlasest muinasjututegelase Guglunkina.

Eesti ajaloo kirkaim leid tuli välja kolme küla piirilt Kesk-Saaremaa muistsest allikakohast, kuhu saarlased ehte 1700 aasta eest jumalatele ohverdasid. Või kahisid, nagu seda kunagi nimetati. Tuttuus võru, mille kullavalu jäljed veel maha viilimata, peitus vaid mõnekümne sentimeetrise mullakamara all.

"Ma ei tea, kas mul on selleks raha," ütles veel juuli hakul Hyundai rallimeeskonna pealik Andrea Adamo Tänaku palkamise kohta. Oktoobris jäi Adamo saarlasest rallifotograafi Timo Anise fotole koos Otiga šampust pritsides. Ei olnud enam kahtlust, et ta on selle raha leidnud.