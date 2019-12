Advokaat: kas MNT tegutseb lennuhankel õigesti?

Maanteeameti transpordidirektor Meelis Telliskivi tunnistas juba septembris avalikult, et teenust osutava lennuki osas vanusekriteeriumi kehtestamine on õigusvastane: "Me väga oleksime tahtnud seda sinna sisse panna, aga erinevad juristid andsid tagasisidet, et see on õigustühine, kui sinna selline lause sisse panna."

Ta märkis, et kui vanusekriteeriumi seadmise põhjuseks on asjaolu, et soovitakse uuemat ja paremini mahutavat lennukit kui praegu teenuse osutamiseks kasutusel olev õhusõiduk, siis need kartused on asjatud. Uuel riigihankel saab tema sõnul pakkuda üksnes lennukit, mis on vähemalt 40-kohaline. Näiteks Transaviabaltika pakkus eelmisele nurjunud hankele lennukit ATR 42-300, milles on 43 istekohta ja mis on märkimisväärselt suurem seni liini teenindavatest 19-kohalistest Jetstream 31/32 lennukist. Seejuures oli lennuk ise uuem ning paar aastat tagasi läbinud tehases uuenduse.