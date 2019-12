Saaremaa Võrkpalliklubi jäi karikata

"Kui maailm on läbi, siis on läbi, minu jaoks ei ole läbi," ütles tulemuses pettunud peatreener Urmas Tali pärast kaotatud finaali. "Eelmisel aastal võitsime karika ja muud midagi ei saanud. Muidugi on raske ja peab mõtlema, ega see kerge ei ole. Eks aasta algul peab vaatama, mis näoga siin keegi tuleb."

Väga pettunud oli ka meeskonna resultatiivseim mängija, neli serviässa löönud Javier Jimenez. "Kurb, me kaotasime ja õnnitlused nendele," märkis kuubalasest nurgaründaja, lisades, et selline on mäng, vastased tegutsesid hästi, meie oma võimalusi ei realiseerinud.

Kahel varasemal aastal karikavõitjaks kroonitud Saaremaa Võrkpalliklubi võitis kaks esimest geimi 25 : 23 ja 25 : 17, kuid kaotas järgmised 21 : 25, 24 : 26 ja 19 : 21. Urmas Tali tõdes, et mäng arenes jälle viiegeimiliseks, aga oleks võinud ka varem lõppeda.

Saaremaa läks viiendas geimis Jimeneze vedamisel 5 : 2 juhtima, kuid siis jäädi kaotusseisu ja BIGBANK sai eduseisul 14 : 11 kasutada matšpalli. Saaremaa polnud aga murtud. Jimenez lõi palli maha, Keith Pupart hanitas tulemuslikult ja Henri Treial viigistas blokist 14 : 14. Paraku võitu võtta ei suudetud ja nii jäi Tartu 21 : 19 peale.

Urmas Tali sõnul võitles meeskond lõpuni ja seal oli olukord, kus oli vaja i-le punkt panna, mida seekord ei tehtud. "Viies on juba nii, et kaks punkti ühele ja teisele poole ongi juba tehtud. See, et meil õnnestus järgi mängida, oli selline riskile minek, aga otsustavad punktid jäid ikkagi löömata," leidis treener.

"Mäng ei sujunud, läksime kolmandasse geimi ikka väga lõdvalt sisse, see oli see, mida me tavaliselt teises geimis teeme," tõdes Urmas Tali. "Seekord juhtus see siis, kui mängu selgroog oli juba murtud. Sealt on raske juba neljandasse geimi minna ning alustasime ju tegelikult kehvasti. Geimi lõpus tekkisid meil võimalused, aga oli keeruline seda asja enda kasuks pöörata."

"Tartu sai rünnakul initsiatiivi, neil õnnestus üks-ühe vastu olukordi realiseerida, meie ei lahendanud nii hästi kui nemad," võttis Urmas Tali mängu kokku.

Meeskonna kapten Daniel Maciel oli kohtumise järel nõutu, sest tema hinnangul oleks Saaremaa pidanud selle mängu kindlasti võitma. "Paraku andsime just ise neile võimaluse," kurtis brasiillane.

Javier Jimenez tõi Saaremaa parimana 21 punkti, Daniel Maciel toetas teda 20 ja Keith Pupart 13 punktiga.