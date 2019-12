APRILL: Rahufondi asutajal on põhjust rahuloluks

Tellijale

"Asutajate silmad säravad, rahastaja omad kõige enam. Oleme oma esimese tegevusaasta üle tõepoolest õnnelikud ja inimeste soe tagasiside moodustab sellest olulise osa," ütleb fondi tegevjuht Merit Trei ja lisab, et praegu läheb kõik plaanide järgi. "Alguses pelgasime, et Vöimalust ei leita üles, aga see mure on asjatu. Nüüd on teine ülesanne, kuidas teha nii, et jagatavad vahendid jõuaksid sinna, kus neid kõige enam vaja. Hea ja läbipaistev taotlus on siin kindlasti esimene kriteerium."

Aprillis loodud fondi planeeritavaks eluajaks on kavandatud vähemalt seitse aastat. See on periood, mil Rahu tagab isiklikult fondi rahastuse. Numbrites on see 700 000 eurot, 100 000 igal aastal. "Iga idee, kuidas fondi tegevusmahte suurendada või eluiga pikendada, on hea idee. Üks suund on kindlasti uute panustajate kaasamine. Laiapõhjaline toetajate olemasolu on alati eelistatud, aga fondi jätkusuutlikkust see täna ei mõjuta," kinnitab Trei.