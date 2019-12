Komisjon tahab kesklinna kiiruspiirangut leevendada

Komisjoni esimehe Anti Toplaane sõnul justnimelt valdavalt selle kiirusega kesklinnas ka liigutakse ja see peaks olema piisav siin liiklusturvalisuse tagamiseks. Saaremaa abivallavanem Jaan Leivategija ütles, et see oleks tõesti üks võimalik lahendus, kuid midagi otsustatud sel teemal ei ole. "Keegi ei kipu väga 10 km/h sõitma ja sellist kiirust on ka küllaltki raske hoida," selgitas Leivategija.

"20 km/h on aga õueala liikluskiirus ja sisuliselt, kui meil on tegemist avatud ruumiga, kus ka jalakäijad võivad liikuda, siis on see analoogne hoovialaga, kuid hooviala regulatsiooni me rakendada ei saa, sest hooviala ei ole mõeldud jällegi läbisõitmiseks," selgitas abivallavanem.

Leivategija sõnul ei ole sel teemal veel tõsisemat arutelu siiski toimunud. "See on vaid üks variante, mida eksperdid on välja pakkunud," nentis abivallavanem.

Teise ettepaneku tegi aga linnakodaniku komisjoni koosolekul komisjoni liige Õnne Dreiberg, kelle hinnangul vajab suuremat tähelepanu liikluskorraldus Kuressaares Koerapargi ümbruses. Nimelt saab Koerapargi juurde sisse sõita mitmest tänavast, sealt välja aga ainult Pika tänava kaudu. Samas on Pika tänava lõik kitsas ja seal pargivad ka autod.

Probleem tekib komisjoni liikme sõnul juhul, kui samal ajal sõidetakse Pika tänava kaudu ehk Tolli ja Pika tänava ristmikult Koerapargi juurde sisse ja sealt välja. Sel juhul tekivad sinna aga ummikud.