Maakonna laulupeo kava sai lihvi

Põlluäär lisas, et päris uusi laule peo kavasse siiski ei võetud. Repertuaari koha pealt said eilsel koosolekul sõna sekka öelda ka koori- ja liigijuhid.

Nagu traditsiooniks saanud, liigub laulupeo rongkäik läbi kesklinna, ent siseneb lossihoovi hoopis merepoolsest väravast. "See muudatus on seotud meie laulupeotule saabumisega," ütles Põlluäär, soovimata lähemaid selgitusi jagada. "Mismoodi see tuli saabub – las see jääda üllatuseks."