JUUNI: Jant üürimaja ümber jätkub

Vallas vajalikele spetsialistidele mõeldud Kitsas Kodu 16 üürimaja rajamine on graafikust maas, tunnistab ka vallavalitsus. Siiski jõutakse nende hinnangul valmis tähtajaks 1. jaanuaril 2021, mida nõuab KredExi toetus. Kitsa Kodu ehitamise kogumaksumus on 1 905 600, millest poole katab KredEx. Kitsas Kodu 16 omanikud on 51% ulatuses Saaremaa vald ning ülejäänu kuulus ärimees Tullio Liblikule, aasta lõpus ostis osaluse Ogremor Holding.