JUHTKIRI: Läheb aga jälle. Tuleb aga jälle

Üht-teist, mis 12 kuu jooksul juhtunud, on ehk juba jõudnud meelestki minna. Toob ju iga päev uut infot – jõuad sa siis kõike meeles pidada. Seega kulub väike meeldetuletus ära. Saarte Häälgi teeb oma 2019. aasta viimases numbris kokkuvõtte möödunud kuude olulisematest sündmustest. Kellele läks enim korda Kuressaare kesklinna ümberehitus, kellele sealsamas pärast vihmahooge tekkinud uputused. Kellele jäi enim meelde suur kullaleid, kellele suured voolukatkestused, kellele aga hoopis see, et ettevõtja Kristjan Rahu lõi Saaremaa kultuuri- ja spordiprojektide toetamiseks fondi Vöimalus. Oleme ju erinevad ning meid kõnetavad erinevad asjad.