Abruka ja Vilsandi tahavad transpordimurede lahendamist

"Praegu on hea, aga üldiselt peab trepi pealt karjuma või pudeliposti kasutama," muigas Abruka saarevaht Rein Lember. Aasta lõpus teatas vallavalitsus, et juba tuleval nädalal hakatakse sidekvaliteedi parandamisega reaalselt tegelema.

Saaremaa valla väikesaared plaanivad väikesaarte programmi toel ellu viia projekte, mis aitavad kaasa transpordiühenduse parandamisele.

Lember ütles, et saare tarbeks on programmist raha küsitud juba selle algusaastatest peale ja enamasti ka saadud. Milline taotlus tänavu esitatakse, on tema sõnul veel pisut lahtine, kuna mitmed mured, mille leevendamiseks plaaniti raha küsida, on lahenenud või lahenemas.

Lember tõi näiteks tulekustutusvõimekusega ATV soetamise, mille osas oli ka juba vallavalitsusega läbi räägitud, kuid mis ilmselt õnnestub saada päästeametilt, kes oma tehnikat uuendab. "Ühe mehe vana on teise uus ehk sealt saaksime masina kätte ja asi laheneb," lausus ta.

Saarevanem märkis, et Abrukal on Euroopa tingimustele vastav sadam ja laev, kuid kauba laadimine ja lossimine käib jätkuvalt käsitsi. Hea oleks sadamasse hankida mingi tõsteseade, mis kauba liigutamise laevast maale ja vastupidi lihtsamaks ja kiiremaks teeks. See oleks Lembri sõnul üks projekt, millele tasuks toetust küsida.

"Plaanid on igal juhul tõsised ja kuni programm töötab, tuleb selle võimalusi kasutada."

Vilsandlased loodavad programmi toel saada saarega ühenduse pidamiseks alternatiivse sõiduvahendi. Seda on vaja perioodidel, mil pole ei lahtist vett ega ka jääd, mis kannaks. Saarevanem Neeme Rand nentis, et viimastel aastatel on liikluskatkestused olnud isegi kuni kuuajalised.

Lahenduseks oleks kas hõljuk nagu Manijal ja Pranglil või amfiibsõiduk. Mõlema variandi kohta on vilsandlased hinnapäringud teinud ja Ranna sõnul on need suurusjärgus, mis programmi 130 000-eurose maksimaalse toetussumma korral on vallale ka jõukohased.

"2019. aastal otsustati väikesaarte programmi kaudu toetada üheksat projekti, sealhulgas näiteks hõljukite soetamist Manija ja Prangli saarele ning helikopteri maandumisplatsi rajamist Kihnu saarele, mis võimaldaks saareelanikele kiiresti meditsiiniabi pakkuda," ütles riigi tugiteenuste keskuse toetuste rakendamise osakonna elukeskkonna talituse juhataja Jaak Puistama.