Tohtrid julgustavad inimesi kõigist terviseprobleemidest rääkima, toonitades, et enamikel juhtudel on uriinipidamatus ravitav. Kuressaare perearst Kairi Rohtla ütleb, et kui patsiendil on mure suur, siis räägib ta sellest ka arstile.