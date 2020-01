Politsei otsib Kuressaares kadunud 62-aastast Tarmot

Esialgse info kohaselt võis ta liikuda ühistranspordiga Sõrve poolsaare suunas. Politseinikud on otsinud meest nii kodu lähedalt kui ka kaugemal elavate sõprade ja tuttavate juurest, kuid paraku ei ole teda seni leitud. Tarmo isikukirjeldus on edastatud piirkonnas liikuvatele patrullidele, kes jätkavad mehe otsimist.

Tarmo poeg Rimo jagas Facebookis, et 1. jaanuari hommikul lahkus tema isa Tarmo Kuressaares Aia tänavalt kodust teadmata suunas. "Tarmo on 175 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Kodust lahkudes olid tal jalas pruunid kingad ja pruunid velvetpüksid ning tumeroheline talvejope. On võimalus, et ta võis liikuda 2. jaanuari pärastlõunal kell 15.00 bussiga Kuressaarest pargi äärest Sõrve poole."