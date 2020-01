Ühistu katsetab kaubamaja uut parklasüsteemi

Koostöös firmaga Hansab paigaldatud parkla opereerimissüsteem on laialdaste võimalustega. See näitab sisenejale vabade parkimiskohtade arvu, lubab teha mitmesugust statistikat, kehtestada eri aegadel erinevaid tariife ning hilisema haldamise käigus teha tarvidusel muudatusi ja täiendusi.

Kaubamaja hoovialal on 72 parkimiskohta, millest osa jääb edaspidi ainult töötajate ja maja rentnike käsutusse. Süsteem lubab määrata autod, mis saavad liikuda parklasse ja välja tasuta, aga ka sõidukid, mille kasutajad ei ole parklasse teretulnud. "Me kutsusime juba läinud suvel avalikkust üles kasutama parklat nii, et kohti ei hoitaks kinni, vaid võimaldataks neid kasutada kõikidel soovijatel," märkis Koov.

Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles Kuressaare praegust parkimisolukorda kommenteerides, et vald plaanib suurendada bussijaama esist parklat, kus tuleb juurde vähemalt 15 kohta. Projekt on tema kinnitusel sisuliselt valmis, kuid vajab natuke veel täpsustamist.

"Lisaks planeerime viite parkimiskohta Tallinna tänava äärde, Tallinna 32 kinnistu kõrvale. Ka see lahendus on projekteerimises ja valmib lähiajal. Kaugemasse tulevikku vaadates on käimas ka läbirääkimised, et saada kesklinna piirkonda parkimiskohti juurde, kuid sellest detailsemalt rääkida on veel vara," lausus Tuisk.