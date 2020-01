Ühiskolleegiumi nime laitis maha ka ministeerium

Põhjuseks on põhikooli ja gümnaasiumiseaduse säte, mille kohaselt ei tohi kooli nimi olla eksitav antava haridustaseme suhtes. Sõna kolleegium viitab ministeeriumi arvates pedagoogilises tähenduses kesk- või kõrgkoolile, mõnes kontekstis ka internaatkoolile. Lisaks viidatakse veel kolmele erinevale punktile, miks nimi ei sobi.

Saaremaa ühisgümnaasiumi direktori Viljar Aro sõnul on igaühel õigus oma arvamusele. Kool korraldas tema sõnul mitmeetapilise nimeleidmise konkursi, kus said osaleda kõik. Suure vahega teiste ees võitis just nimi Saaremaa ühiskolleegium.