Piimatööstuse disainifirma astus kuluka reha otsa

Harju maakohus otsustas, et Saare juustu pakendil kujutatud rahvuslik Muhu prees on ehtemeister Keiu Kullese autoriõigusega kaitstud ning agentuur on seda autorilt luba küsimata kasutades eksinud. Kohus nõudis agentuurilt ja piimatööstuselt välja 10 154 eurot, millest 2950 oli varalise kahju hüvitis, 4000 mittevaralise kahju hüvitis ja 3204 eurot kohtueelsed õigusabikulud. Samuti pidid kostjad hüvitama mõlema poole õigusabile kulunud vara, muu hulgas 17 838 eurot Keiu Kullese advokaadikulu.

Kahjunõude kaasa toonud apsakas tehti mõni aasta tagasi, kui piimatööstus asus agentuuriga La Ecwador ette valmistama Saaremaa juustupakendite ühtset disainikontseptsiooni, kus sooviti juustupakenditel kasutada Saare- ja Muhumaaga seotud elemente.

Saaremaa Piimatööstuse nõukogu esimees Tõnu Post ütles, et seni tööstus veel nõutud summat tasunud ei ole. Lähiajal arutab kahjunõuet ka tööstuse nõukogu. Posti hinnangul ei ole Saaremaa Piimatööstus juhtunus tegelikult süüdi, sest toote kujundus telliti ju reklaamiagentuurilt.

"Mina ei oska öelda, kas teadlik või mitteteadlik, aga see on disainifirma eksimus," sõnas Post. "Kui sul on disainifirma palgatud ja tema käest tellitakse töö, siis on nende asi seda vaadata."

Posti sõnul pole tal ehtemeister Keiu Kullesele midagi ette heita. "Arvan, et märgi loojad pidid oleme sellist asja näinud, muidu ei ole loogiline, et see nii sarnane tuli."