Lugusid Saaremaalt aastal 2035

"Ökokogukondlik Eesti"

Rannikutel on läbi aegade olnud enam ülemerekäimist ja nüüdki tekib erinevaid koostöökooslusi suvitajatega, kel suures linnas enam kontakte ja kes kaugliikuvuse kallimaks muutumisega toimetavad enam oma maakohtades. Mahetootmine ja väikekalatöötlemine on alati olnud rannarahva elulaadi osa. Nii et ehkki Lääne-Eesti ja eriti saared on mitmes mõttes Euroopa ja ka Eesti perifeeria, siis just sellises perifeerias tahakski elada!