VIIMANE MIILITS: "Üks hetk tuleb lasta minna."

Tambet Olli (50) esimene päev politseiametnikuna oli 29 aastat, neli nädalat ja 29 päeva tagasi. Enne seda kandis aasta varem autoinspektsioonis tööle asunud Oll miilitsavormi.

"Kes tulid pärast 1991. aasta 1. märtsi, said kohe politseivormi, aga mulle jäi miilitsavorm kuidagi pikemaks ajaks," meenutab täna viimast päeva Kuressaare politseijaoskonna hingekirjas tegutsev Tambet Oll.

Ta räägib humoorikast juhtumist toona Lossi tänaval asunud politseimaja ees, kus ta miilitsavormi kandes aasis politseinikuvormi kandnud kolleegiga.

"Vanem daam läks mööda ja meid nähes tabas teda kangestus. Mõtlesin, et pillab kotid käest maha. Tema näost peegeldus tõeline hirm, et nüüd ongi miilits tagasi ja peksab politseid," muigab Oll.

Lugusid ja mälestusi on oldud aastate jooksul kogunenud küll ja veel. Ette on tulnud püssipaugutamist, tagaajamisi, raskemaid juhtumeid, mis panid jala all värisema ja südame adrenaliinitulvast peksma.

Töölt on tulnud kaasa mälupilte, mis jäänud alateadvusse kummitama: "Üks liiklusavarii oli 90-ndatel aastatel, kus kolm noort inimest said autoavariis surma. Otsisime taskutest nende dokumente ja avastasime, et need 18-aastased lapsed olid alles käe all soojad…"

Töö iseloomust tulenevalt on kokkupuuteid vaimselt ränkade olukordadega paratamatult. See on suuresti ka põhjus, miks Olli sõnul tuleb ennast tööst vahel täielikult välja lülitada.

Muidugi on loomult tõsises töös ette tulnud ka lademetes humoorikaid episoode. "Politseitööd tulebki vahepeal vürtsitada vähese huumoriga, muidu põled läbi," rõhutab Tambet Oll.

Miks on just nüüd tulnud aeg pensionile suunduda? Tambet vastab, et ei tohi ühte kohta kinni jääda ja elus tuleb midagi muud ka teha. Tema leiab, et lahkuda tuleb tippvormis olles: "Ei taha jääda vana rasva peale tiksuma. Mul ei jää midagi tegemata, lahendamata, pole lahtisi otsi. Las viimane miilits läheb."

Tambet märgib, et kuigi teoorias on ta pensioniplaani endale igati ära põhjendanud, ei ole ta siiski üdini kindel, kuidas süda sellele teadmisele järele jõuab.

"Nädalavahetusel käivad ühed ja teised kolleegid külas ja meenutamist tuleb kindlasti palju. Aga ei ole välistatud, et teen esmaspäeval silmad lahti ja hüüan, et olen tööle hiljaks jäänud," ennustab Tambet Oll.