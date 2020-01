Ilm on hukas: sinilill õitseb jaanuaris

Teisipäeval kukkus kogu Saaremaa 8. jaanuari soojarekord ja uueks rekordnäiduks kirjutati 7,1 kraadi, mis mõõdeti Kuressaares. Jaanuari keskmine temperatuur on Saaremaal –1 kraadi juures.

HEAD UUT AASTAT! Sinilill õitsemas 1. jaanuaril. FOTO: Tõnu Talvi

Loodusmees Tõnu Talvi saatis Saarte Häälele foto õitsvast sinilillest, mille ta pildistas üles 1. jaanuaril. Mitmest kohast on tulnud teateid juba nina mullast väljapistnud kevadlillede kohta.

"Ega see soe ilm hea ole," tõdes Talvi. Kährik ja mäger, kes peaksid praegu magama, liiguvad tema sõnul ringi. Kurb saatus ootab ees viigerhüljeste järglasi, kes jää puudumisel hukkuvad. Viiger maismaale poegima ei lähe. Tõnu Talvi ütles, et ka taimede jaoks, mis praegu juba õitsevad, on lood lõppenud.

Soe talv on rängalt mõjunud ka teedele – eriti kruusateedele. Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisu sõnul ei saa praeguste ilmadega teid ka hööveldada, kuna see teeks olukorra veel hullemaks. Kõige ideaalsem ilm teede mõistes oleks Tuisu sõnul –10 kraadi ja lumeta. Praegune +5-kraadine ilm ei ole ka veel kõige hullem. Halb on siis, kui temperatuur ööpäevas kõigub miinuse ja plussi vahel ehk siis öösel külmetab ja päeval sulatab.

Tuisk nentis, et vara on veel ka hõisata talihoolde raha allesjäämise pärast. Tali võib veel tulla ja lumi kevadel pikalt püsida.

Lumelükkamist ootavad ka ehituskauplustes seisvad lumelabidad, mis K-rauta juhataja Inga Antsaare sõnul sel talvel väga kaubaks ei ole läinud. Kaupluse töötaja Gabriel Alesmaa märkis, et nii kui lumi maha tuleb, lähevad labidad kui soojad saiad. Saavad pigem otsa. Eelmise aasta jaanuaris mahasadanud lumega nii oli: otsa said nii labidad kui ka näiteks linnutoit. Viimast on praegu vabalt saada, kuid müük on siiski parem kui labidatel. Seevastu üldehituskaubad müüvad hetkel hästi. Alesmaa sõnul on ehitamiseks ideaalne ilm ja seda kõik ka kasutavad. Muidu müüakse talvel vaid sisetöödeks mõeldud materjale.