ENNE JA NÜÜD: Vanus on vaid number, teab 57 aastat õpetajana töötanud Mahta Aksalu

Mullu oktoobris 82. sünnipäeva tähistanud Mahta on terve elu pühendanud õpilastele. Pühendumus on kandnud head vilja: tema õpilased on võitnud ajaloo-olümpiaade ning esindanud Saaremaad ka vabariiklikel jõukatsumistel. Proua Mahta tööd on läbi aastate tunnustatud ka mitme preemia ja aumärgiga.