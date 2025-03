MARI PUURAM Las viiplejad osaleda laulupeol neile omasel viisil!

Eesti viipekeelel on eraldiseisva keele staatus ning see on eesti keele esinemiskuju. Eesti ühiskond on aastatega liikunud kaasavama mõtteviisi poole, väärtustades kõiki oma liikmeid ning püüdleb selle poole, et avalikud hooned, tooted, teenused ja sündmused oleksid ligipääsetavad kõigile. Isegi kui Eesti riigis käsitletakse ligipääsetavust pehme ja horisontaalse teemana, on teema läbiv enamikes valdkondades. Lisaks füüsilisele ligipääsetavusele tagatakse tõlked sisule ning info ja teenuste kättesaadavus ligipääsetaval kujul. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon kohustab riike tagama, et kõik inimesed saaksid oma õigusi täielikult ja võrdselt teostada ning et nende loomupärast väärikust austataks.