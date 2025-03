KÜLAVAHELOOD Muhulaste ettevõtmised valla 35. sünnipäeva eel

Valla juubeliaasta puhul pakub Liiva kohvik igal nädalal üht rooga, mis on inspireeritud just sel nädalal fookuses olevast külast. Kohviku omanikud Maarja Kumpas ja Irena Tammik olid lahkesti nõus oma tegemistest rääkima. Kolmapäeval oli menüüs Kuivastu küla kilusalat.

Sissejuhatuseks loeb saatejuht katkendi 3. juunil 2011. aastal Saarte Hääles ilmunud artiklist pealkirjaga "Liiva küla Sarapiku Triinu imettegev ettevõtmine." "Muhu põhikoolis saavad kokku selle kooli vilistlased. Kooli 35. sünnipäevale tullakse Tallinnast ja Tartust, Kuressaarest ja välismaaltki. Tullakse ka oma kodukülast. Triinu Traumannil pole kunagiste klassikaaslastega kohtuma minekuks pikk tee käia – kodust koolimajani vaid mõnisada meetrit.Küllap imestab mõnigi Triinu Traumanni kooliõde või -vend, saades teada, et Tallinna tehnikaülikooli lõpetanud ja pealinnas mitmel ametipostil töötanud muhulanna on oma isakodus tagasi, nokitsedes traditsiooniliste Muhu mustritega, maalides neid kalossidele ja kummikutele, tikkides särkidele, pluusidele, põlledele, pajakinnastele, kampsunitele, pintsakutele ja millele iganes.Tõsi see on. Vahe on vaid selles, et tehnikaülikooli rõivatootmise erialal lõpetanud spetsialist teeb seda kõike oma stuudios kõrgtehnoloogilisel tasemel – arvuti ja Jaapani päritolu tikkimismasinaga, mille hind võrdub keskmise sõiduauto omaga".