Orthodox Singers toob maailmamuusika pärlid Nikolai kirikusse

Sel laupäeval,10. mail paneb aastapäeva sündmustele ilusa punkti ansambel Orthodox Singers. Professionaalne muusikakollektiiv on 35. tegutsemisaasta jooksul laulnud maailma eri paigus. Laupäeval kl 19 on kõik muusikasõbrad oodatud Nikolai kirikusse kontserdile - “Ida- kiriku sakraalmuusika pärlid”. Kõlavad bütsantsi, kreeka, serbia, süüria ja gruusia viisid. Kontsert on piletiteta, kogudus on tänulik annetuste eest, millega toetame Nikolai kiriku remonti