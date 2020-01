Saaremaa vald ei toeta enam loote kromosoomuuringuid

"Haigekassa otsus on kindlasti samm edasi," leidis Kuressaare haigla naistearst Goar Kuldsaar. Ta lisas, et jääb siiski kindlalt sellele arvamusele, et on hulk näidustusi, mille korral oleks NIPT-test vaja teha enne raseduse I trimestri ultraheliuuringut ehk OSCAR-testi.