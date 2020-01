Admirali monumendi raha hakkab kokku saama

Hetkeseis on selline, et kultuuriministeerium toetab monumendi rajamist 30 000 euroga, vallaeelarvesse on kirjutatud samuti 30 000, millele lisanduvad erinevate projektide omaosalused ehk kokku 52 313 eurot. Ühisrahastuskeskkonna Hooandja kaudu kogunes ligi 10 000 eurot. Lisaks loodab vald mälestusmärgi rajamiseks kaasata veel täiendavalt 50 000 eurot projektiraha.

"Seega raha on veel puudu, kuid aktiivne töö käib, et leida veel rahastusallikaid," lausus Saaremaa vallavalitsuse kultuurinõunik Kristel Peel. Ta lisas, et suured lootused olid vallal seotud MTÜ Saarte Kalandusega, kuid kahjuks leidis selle projektide hindamise komisjon, et Bellingshausen ei ole siiski jäädvustamist piisavalt väärt. Seetõttu jätkavad vald, Saaremaa merekultuuri selts, Saaremaa arenduskeskus ja teised asjast huvitatud osapooled aktiivselt rahastus- ja sponsorlusvõimaluste otsimist.