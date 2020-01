Õnnetus, mis lausa hüüdis tulles

Kui ei teaks, ei saakski aru, mis siin on juhtunud. Steriilse ilmega maantee, kus autod mööda tuhisevad. Vrakid on minema viidud ja laupäevast annavad märku vaid vaevumärgatavalt rohelise värviga asfaldile kriipseldatud tähised. Ei mingeid pidurdusjälgi. Vaid seal, kus hirmsa kiirusega kihutanud sõidukilt hoobi saanud Volvo, külg ees, mööda teeperve lohises, on teepeenar kergelt üles küntud.

Sadakond meetrit kokkupõrke kohast, seal, kuhu Volvo lõpuks pidama jäi, põleb rohu sees kümneid ja kümneid küünlaid. Kui ei teaks, ei saakski aru, et siinsamas hukkus roolijoodikust kihutaja süül ühe pere kolm sugupõlve. Hukkus üheksakuune pisitüdruk, hukkus ema, hukkus vanaema. Kõiki, keda laupäeval juhtunud tragöödia puudutas, vaevab üksainus küsimus: miks varem korduvalt purjuspäi autoroolist tabatud ja kihutades politseinike eest põgenenud autojuht taas rooli pääses?

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

“Temaga on sellel teemal korduvalt räägitud. Aga midagi pole teha, inimene lihtsalt ei kuula ja ei võta õppust. Nüüd on juba hilja,” räägivad tuttavad 34-aastasest mehest, kes õnnetuse hetkel Audit roolis ja kelle verest politsei esialgsel hinnangul leidis 3,7 promilli alkoholi.

Uhkeldas põgenemisega

Delfi väitel on rekajuhina leiba teenival Andresel olnud purjuspäi sõitmise ning sõidumeeriku manipuleerimise pärast politseiga probleeme mitmes riigis – nii Belgias, Saksamaal, Rootsis kui ka Soomes. Tornimäelt pärit Andrese viina- ja sõidulembus oli teada ka kohalikele elanikele ja need on tema tegudest ka politseile teada andnud. Kuid alati on mehel õnnestunud autoga minema lipsata või silma alt ära parkida. Ka olla mees uhkustanud sõprade ees, kui tal õnnestunud politsei eest edukalt ära kihutada.

Üks selline juhtum oli 2017. aastal, kui peatumismärguannet eiranud autojuht saavutas politsei eest põgenedes kohati üle 200-kilomeetrise tunnikiiruse.

2017. aasta 7. oktoobril kella 7.18 ajal Lääne-Saare vallas Kuivastu-Kuressaare maanteel eiras Andres politsei peatumismärguannet ja põgenes. Kohus määras talle väärteo karistuseks 15 päeva aresti ja võttis mehelt pooleks aastaks juhtimisõiguse.

Viis aastat varem, 2012. aasta 22. oktoobril oli kohus mõistnud Andrese süüdi selles, et ta 20. oktoobri õhtupoolikul purjuspäi põgenes politsei eest ära 180-kilomeetrise tunnikiirusega. Kohus määras toona mehele karistuseks viis kuud ja 27 päeva vangistust tingimisi.

Üks juhtum sai saatuslikuks

Politsei versiooni kohaselt asus Volvo laupäeva pärastlõunal Kuivastu-Kuressaare maanteel Kaali teeristis parajasti sooritama vasakpööret, kui talle sõitis külje pealt sisse möödasõitu üritanud Audi. Audi kiirusest ja kokkupõrke tugevusest annab aimu see, et Volvo paiskus löögi tulemusel ligi sada meetrit edasi.

Volvot juhtinud 27-aastane naine, tema üheksakuune pisitütar ja 58-aastane ema hukkusid kohapeal. Samas autos olnud 37-aastane naine toimetati kopteriga Tallinna haiglasse. Haiglasse viidi ka Audi juht. Mõlema vigastatu seisund on siiani raske.

Kümmekond kilomeetrit varem oli politseipatrull mõõtnud Audi kiiruseks 138 kilomeetrit tunnis ja andnud kiiruseületajast samal maanteel tegutsenud teisele patrullile teada, et nad nende suunas liikuva kihutaja kinni peaksid. Enne seda jõudis Audi juht aga põhjustada raske õnnetuse.

Viimati tabas politsei tõsisemalt kiirust ületanud kihutaja möödunud aasta 21. veebruaril. Siis mõõdeti 90- kilomeetrise sõidukiiruse alas juhi kiiruseks 178 km/h.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

“Möödunud aastal tabasime Saaremaal 171 joobes juhti ja kokku 760 kiiruseületajat, kellest ligi viissada ületas kiirust 21-40 km/h. Politseinikud teevad iga päev tööd, et meie teedel oleks turvalisem liigelda, kuid eelkõige hakkab liikluskultuur pihta igaühest endast. See tähendab teineteisega arvestamist ja märkamist ning vajadusel ka sekkumist, et keegi ei istuks rooli purjus peaga,” ütleb Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar.

Endine justiitsminister Urmas Reinsalu on pärast Saaremaa õnnetust öelnud, et karistused joobes juhtimise eest ei ole piisavad. Reinsalu sõnul näitab tegelikkus, et laupäevase raske avarii põhjustanud inimese varasema tingimisi karistamise tulemus on olnud null.

Politsei alustas juhtunu kohta kriminaalmenetlust. Kuna Audit juhtinud 34-aastasel Andresel mõõdeti pärast õnnetust 3,7-promilline joove, võib teda liiklusnõuete rikkumise eest joobeseisundis ning seeläbi kahe või enama inimese surma põhjustamise eest ähvardada süüdimõistmisel 3-12 aasta pikkune vangistus.