Muhu muuseum otsib ulgumuhulasi

Muhu oli kunagi ülerahvastatud, mistõttu paljud rändasid välja naaberkihelkondadesse. Seetõttu peaks hästi palju muhulaste järeltulijaid olema esmajoones Orissaares ja Virtsus. Nüüd on plaanis uurida, kas ja kuidas on muhulased mõjutanud neid kogukondi.

1. veebruaril korraldab muuseum teaduspäeva “Muhu diasporaa”, kuhu on oodatud kõik huvilised. “See oleks nagu ärgitav sündmus,” lausus Mereäär, kelle sõnul teeb ühe ettekande kindlasti Eda Maripuu, teised esinejad on aga veel lahtised. Ettekannete vahel astub üles verivärske Muhu karmoškaklubi. “Meil on nüüd kaheksa uut mängijat. Küll väga eri tasemel. Kes mängib alles ühe näpuga, kes kahe käega,” rääkis Mereäär.