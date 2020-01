Merepäevade rahata jätmine tekitab tuska

MTÜ Saarte Kalandus toetas Kultuurivara eelmise aasta ürituse korraldamist kahel korral 41 000 euroga. Eelmise aasta lõpul sai Saaremaa valla allasutus kolmandale, enam kui 71 000-eurosele taotlusele eitava vastuse.

Kultuurivara juhi Tiiu Tammoja sõnul on kummastav, et kui varasemates taotlusvoorudes on Saarte Kalanduse hindamiskomisjon andnud nende taotlusele head hindepunktid, siis nüüd oli kõigis hindekriteeriumi punktides tulemus oluliselt madalam kui enne.

Kultuurivara saatis eitavale otsusele 10. detsembril vaide, nimetades hindamiskomisjoni tööd ebaobjektiivseks ja ebaõiglaseks. Tammoja nõudis uut hindamist, millega Saarte Kalanduse juhatus nõus ei olnud. Samamoodi nõudis uut hindamist Bellingshauseni projektile Saaremaa vallavalitsus. Uue hindamisega oli nõus Saarte Kalanduse juhatust juhtinud Jüri Saar, kes jäi eriarvamusega üksi ja lahkus protestiks juhatusest.

Raha hakkab lõppema

Saarte Hääl on vestelnud mitme Saarte Kalanduse tegemistega kursis oleva inimesega, kes ütlevad, et MTÜ hindamiskomisjon on projektidele hindeid andes muutunud märgatavalt konservatiivsemaks.

Üheks põhjuseks on see, et Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi aastateks 2014–2020 Saarte Kalandusele eraldatud raha hakkab otsa lõppema ja filter muutub tihedamaks. Teisalt on avaldatud kahtlust, et suurel hulgal projekte läbi kukutades on eesmärgiks "broneerida" raha mõnes järgmises voorus esitatava olulisema projekti jaoks.

Saarte Kalanduse eelmise aasta teises voorus oli raha peaaegu 1,068 miljonit eurot ja kokku esitati 16 projekti kogusummas 1,15 miljonit. Hindamiskomisjoni otsusel jäi joone alla koguni kümme projekti ja rahastuse saamiseks esitati PRIA-le vaid kuus projekti 200 000 euro väärtuses.

Jüri Saar rääkis sel nädalal Saarte Häälele, et hindamiskomisjon on oma tegevuses sõltumatu ja juhatus saab ainult tähelepanu juhtida, kui komisjon on formaaljuriidilisi vigu teinud. Sestap ei usu Saar, et komisjon võiks teha otsuseid mõne huvigrupi huvides.

"Mul ei ole mingeid fakte. Ma saan rääkida seda, mida tean, ja selle kohta, mida ei tea, ei saa midagi öelda," lausus Saar.

Hindamiskomisjoni juht Aivar Sõrm on Saarte Häälele varem öelnud, et komisjoni ei morjenda, kui palju või vähe raha kalandusprogrammis alles on.

Muutunud mahud

Kultuurivara protesti kommenteerida Sõrm ei soovinud, sest on ise üks hindajatest. Küll aga soovitas ta süüvida Kultuurivara viimase taotluse sisusse, kus on kardinaalselt muutunud toetuse sihitus ja mittesisulise elemendina kordistunud mahud.

"Ilmselgelt ei ole projektiga korralikult tutvutud," viitas Tammoja hindamiskomisjonile.

Tammoja tõdeb, et rahaliselt on projekt suurem, sest sellel aastal lisandub merepäevade programmi koolituste ja demoüritustega Saaremaa Vabatahtlik Merepääste. Kulusid suurendab seegi, et varasema nelja asemel on kontsertidega hõlmatud viis sadamat ja suurendatud turundustegevuse kulusid.