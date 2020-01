Enamik Saaremaa lasteaedu ostab kohalike talude toodangut

Lasteaedade ja koolide tellimused on talunikele toeks

Maakoolide ja -lasteaedade tellimused annavad väikestele mahetootjatele teenistust, mis aitab taludel toime tulla.

Noortalunikest abielupaar Agnes ja Mart Heinla varustavad õunte, kartuli ja muude põllusaadusega mitut kooli ja lasteaeda. Agnes juhib Kipi-Koovil asuvat OÜ Saare Ubin õunaaeda ja õunamahlatootmist, Mart aga kartuli- ja juurviljakasvatust Kõrkkülas.

Noorte põllumeeste toodangust läheb koolidele ja lasteaedadele umbes veerand. Mart Heinla sõnul võiks koolide ja lasteaedade n-ö müügikindlus olla siiski parem. “Hästi palju on seda, et korra võetakse ja siis jälle mitte,” rääkis ta.

Tähtajalisi müügilepinguid taludel ostjatega reeglina pole. Riskantne on võtta kohustusi valdkonnas, kus kõik ei sõltu sinust endast. Saak võib tulenevalt ilmaoludest jääda loodetust väiksemaks. Suurema osa kartulisaagist müüvad Heinlad ajalehekuulutuse kaudu.

Agnes Heinla sõnul eelistavad koolid ja lasteaiad üha enam kodumaist toidukraami. Seega on turul arenguruumi. Siiski näevad Heinlad oma klientidena pigem Lääne-Saaremaad. “Ida-Saaremaa Valjalast alates oleme õunte osas rahulikult jätnud Jaani Enno talule ja köögivilja osas Rautsi talule,” ütles Agnes Heinla, kelle sõnul tuleksid Ida-Saaremaa ja Muhu kõne alla vaid juhul, kui toodangut on ülearu palju. Kodust pole mõtet kaugele minna juba seetõttu, et transpordikulu läheb ülemäära suureks – on ju põllusaadused ühtaegu mahukad ja odavad. Samas on mängumaale piiride tõmbamisel Heinlate jaoks ka eetiline pool. “Me ei taha teiste Saaremaa tootjate tegevust pärssida,” sõnas Agnes Heinla.

Mui külas asuva Jaani-Enno õunakasvatustalu perenaine Malle Välison ütles, et nende toodangut ostavad Valjala põhikool ja lasteaed, samuti Orissaare gümnaasium ja Tornimäe põhikool. “Oleme väga tänulikud, et nad meilt kaupa võtavad ja et annavad lastele kohaliku maheaia õunu,” sõnas Välison.

Haridusasutused ostavad Jaani-Enno talust ka kodust õunamahla. Neile, kes kurdavad, et talutoodang on ülearu kallis, võib Välison öelda, et kodune mahl on väga tummine ja kange ning kui seda samamoodi lahjendada, st poemahlade konsistentsini, siis ei tule see kallim ühti.

Ain Lember