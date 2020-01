Lapsed on taas leidnud tee raamatukokku

“Meie keskraamatukogule oli mullune hea aasta,” leidis juhataja Anu Vahter. Tema sõnul on eriti rõõmustav see, et raamatukogu lugejate hulka on juurde tulnud rohkem lapsi ja noori.

“Usun, et selles on oma roll inimestel, kes lastega tegelevad, samuti meie lasteosakonna töötajatel,” lausus Vaher. “Oleme korraldanud põnevaid üritusi, õpetanud lapsi koolivaheaegadel meisterdama – see toob kindlasti lugejaid juurde.”

Kui 2017. aastal oli lugejaid 5684 ja 2018. aastal 5816, siis mullu tõusis nende arv veel 90 võrra ehk 5906 inimeseni. Viiendik lugejatest on lapsed. Neid kuulub keskraamatukogu lugejate nimekirja viimase kaheksa aasta suurim hulk ehk 1174. Veel 2016. aastal oli lapsi lugejate seas kõigest 1055.

Kui 2018. aastal oli kojulaenutusi 100 023, siis mullu 103 681.

Möödunud aastal käis keskraamatukogus keskmiselt 390 inimest päevas – sealhulgas nii kojulaenutuse, lugemissaalide, internetipunkti kui ka ürituste külastajad, samuti kasutajakoolitustel osalenud.

Kui tunamullu külastati keskkogu 109 064 korral, siis möödunud aasta sisse jäi 113 492 külastust.

Tunamullu ostis keskraamatukogu 3061 raamatut, mullu aga 4290.

Kuidas läks möödunud aasta maal asuvate haruraamatukogude jaoks, selgub Anu Vahteri sõnul siis, kui kokkuvõtted valmis. Küll aga said maakonna haruraamatukogud tema andmeil juurde 15 405 eksemplari teavikuid – üle kahe tuhande rohkem kui aasta varem.

Kultuuriministeerium toetas mullu Saare maakonna raamatukogusid teavikute soetamiseks 63 617 euroga.

Keskraamatukogu 26 haruraamatukogu asub Saaremaa vallas, kaks Muhu ja üks Ruhnu vallas.