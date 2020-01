Aasta kaitseliitlane on Kalle Tiits Saaremaa malevast

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid täna Tallinna Reaalkoolis võitjatele üle rändauhinnad, milleks on pronksist naiskodukaitsja ja kaitseliitlase kujud.

Aasta kaitseliitlast Kalle Tiitsi on Saaremaa malev iseloomustanud järgmiselt: „Ta on olnud maleva tegemistega seotud alates taasasutamisest. Ei ole möödunud ühtegi väljaõppealast üritust, kus ei oleks võimalik teda kohata. Tema tegevust läbi aastakümnete ilmestab ka igakülgne koostöö ja kaasabi Kaitseliidu organisatsioonidele Naiskodukaitse, Kodutütred ja Noored Kotkad. Vähe on olnud selliseid Noorte Kotkaste välilaagreid, kus ta ei oleks kaasa löönud. Seda nii autoroolis, kui ka instruktorina. Teda kuulavad ja tema järgi joonduvad ka kõige suuremad väänikud. Teda võib nimetada maleva raudvaraks ja ilma liialduseta ka kaitseliitlase musternäidiseks.“